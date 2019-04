Brunnen in Kaarst : Förderverein in Büttgen hält Frühjahrsputz

Kaarst Der Förderverein Brunnenlandschaft hat das Wasserspiel in der Ortsmitte gereinigt.

Nach dem Drei-Besen-Tag, der jährlich von den Schützenbruderschaften organisiert wird, ist nun auch der Brunnen auf dem Rathausplatz in Büttgen gereinigt worden. Rechtzeitig zur Osterzeit haben die Mitglieder des Fördervereins Büttgener Brunnenlandschaft e.V. zu Hochdruckreiniger, Besen und Fugenkratzer gegriffen. Am Samstagvormittag wurde die gesamte Anlage vom Winterdreck befreit und die künstlerische Brunnenlandschaft gesäubert.

Dass das Wasserspiel allerdings nicht direkt im Anschluss wieder sprudelte, war dem unerwarteten Kälteeinbruch geschuldet. Es soll nun erst nach den Ostertagen eingeschaltet werden. Betriebsbereit ist die Anlage allerdings schon jetzt, nachdem der Verein eine neue Pumpe installiert hat. Das alte Gerät war kaputt gegangen, weil durch spielende Kinder zu viel Erde und Sand aus den Baumscheiben am Rathausplatz in die Öffnungen des Brunnens getragen worden war. Vermischt mit Wasser entstand dadurch ein Gemisch, das wie Schmirgelpapier auf die Pumpe gewirkt und sie beschädigt hat. Der Verein ist deshalb auch im Gespräch mit der Stadt Kaarst darüber, wie dieses Problem gelöst werden kann, damit die neue Pumpe langfristig instand bleibt. Am 1. Juni wird dann das nächste Brunnenfest wieder mit der Partyband „Bitte ein Hit“ gefeiert. Alle Bürgerinnen und Bürger sind zu diesem Fest eingeladen. Im Juni 2013 hatte der Förderverein die Brunnenlandschaft mit dem ersten Brunnenfest wieder in Betrieb genommen.