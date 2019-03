Verunreinigung in Kaarst: Warnung vor Grundwasser-Belastung in Holzbüttgen

Warnung vor Grundwasser-Belastung in Holzbüttgen

Verunreinigung in Kaarst

Holzbüttgen Private Gartenbrunnen in Teilen von Holzbüttgen sind betroffen.

Das Wasser aus privaten Gartenbrunnen in einem Teil des Kaarster Ortsteils Holzbüttgen sollte derzeit nicht für Außenduschen, Plansch- oder Schwimmbecken und die Bewässerung von Nahrungsmittelpflanzen genutzt werden. Diese Empfehlung spricht das Kreisumweltamt in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt vorsorglich aus.

Hintergrund dieser Warnung ist eine Grundwasserverunreinigung mit sogenannten „leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen“ (LHKW), die die Grundstücke südlich des Nordkanals und nördlich der Rotdornstraße beziehungsweise nördlich der Königstraße in Holzbüttgen betrifft. Die westliche Grenze bildet die Kaarster Straße, die östliche Grenze ist die Straße „Am Pfarrzentrum“.

Wie das Kreisumweltamt betont ist die Trinkwasserqualität des Wasserwerks Büttgen-Driesch und damit das Wasser aus der Hausleitung durch den Grundwasserschaden nicht beeinträchtigt. Fragen zu dem Thema beantwortet die Kreisumweltbehörde unter der Telefonnummer 02181 6016825 oder per E-Mail an: umweltschutz@rhein-kreis-neuss.de.

Hintergrund: LHKW sind Bestandteile vieler Handelsprodukte und chemischer Zubereitungen, in Lösungsmitteln und Extraktionsmitteln. Sie wurden früher in großen Mengen als Reinigungs- und Entfettungsmittel eingesetzt. Wer der Verursacher für die Grundwasserverunreinigung in Holzbüttgen ist, ist unklar und wird derzeit vom Kreisumweltamt noch ermittelt.