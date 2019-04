Bürgerversammlung in Holzbüttgen : Rhein-Kreis informiert über Grundwasser-Belastung

Kaarst Kreisumweltdezernent Karsten Mankowsky lädt alle besorgten Bürger am kommenden Dienstag zu einer Versammlung in die Astrid-Lindgren-Schule (Marienplatz 4) in Holzbüttgen ein und wird dann Auskunft über die Grundwassersituation und bevorstehende Maßnahmen im Bereich der Nordkanalallee informieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Versammlung beginnt um 18 Uhr in der Mensa, Bürger können dann ihre Fragen rund um das Thema stellen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

„In den vergangenen Monaten sind Messungen durchgeführt worden. Die Ergebnisse haben beim Rhein-Kreis Neuss Bedenken ausgelöst. Inhaltlich können wir nichts dazu sagen, das obliegt dem Kreis“, sagte die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart: „Alles weitere wird in der Bürgerversammlung geklärt.“

(seeg)