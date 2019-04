Einrichtung in Kaarst : Mädchentage im Haus Regenbogen

Kaarst Von wegen Langeweile: 23 Teilnehmer machen bei den „Mädchentagen“ mit.

Im großen Saal des evangelischen Familienzentrums Haus Regenbogen an der Elchstraße herrscht in dieser Woche eifriges Treiben. Von wegen Schulferien und Langeweile: 23 Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren lassen ihre Fantasie spielen. Heute werden große und kleine Tontöpfe bemalt – zwei große bilden einen „Körper“, die vier kleineren Arme und Beine. Einrichtungsleiterin Sandra Neumann verbindet alles behutsam und passgenau mit der Heißklebepistole. In den oberen Topf kommt später eine Pflanze oder Blume und das Ganze wird ein schöner (Oster)Schmuck für die Fensterbank. Johanna (10) hat ihre dreifarbig bemalten Töpfe als „Eule“ und Marie (9) hat sie einfach ganz bunt gestaltet. „Uns gefällt es hier sehr gut und es macht großen Spaß“, sagen beide. Janne (7) möchte mit ihren Tontöpfen lieber etwas Süßes versinnbildlichen: ihr Produkt erinnert an einen sehr bunten Cupcake. Leni (9) wird den oberen Topf mit „Haaren“ schmücken – „Dazu nehme ich Gras und dann sieht das aus wie ein Mensch“, erklärt sie.