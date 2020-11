Gertrud und Heinrich Schroers aus Kaarst : Seite an Seite seit sieben Jahrzehnten

Vorst Vor 70 Jahren haben sich Gertrud und Heinrich Schroers in der Antoniuskapelle das Ja-Wort gegeben. Einen Tag zuvor hatten sie sich standesamtlich trauen lassen. Nach sieben gemeinsamen Jahrzehnten ist die Freude bei den Senioren – sie sind beide 91 – groß, dass sie sich immer noch haben, immer noch für einander da sein können.

Heinrich Schroers stammt aus Korschenbroich. Kennengelernt hatte er seine spätere Frau, eine geborene Schlechtriem und eine waschechte Vorsterin, auf einem Karnevalsball in Pesch. Gertrud Schroers arbeitete in der Rechenzentrale bei Gärtner Pötschke, sie kann immer noch gut mit Zahlen umgehen. Der Jubilar war Bundesbahnbeamter. Das Paar hat zwei Töchter, 57 und 65 Jahre alt, sechs Enkel und drei Urenkel. Tochter Rita Kantert weiß, wie schwer es vor allem ihrem Vater fällt, coronabedingt auf eine große Feier zu verzichten. Und sie weiß auch, dass ihre Eltern tief im katholischen Glauben verwurzelt sind. Am Samstag wird sie deshalb mit den Jubilaren die Abendmesse in der Vorster Pfarrkirche besuchen und sie anschließend zu einem Abendessen zu sich nach Hause mitnehmen. Gertrud und Heinrich Schroers hatten viele gemeinsame Interessen. Beide haben gern die Feste gefeiert, wie sie fielen. 1991/1992 waren sie das Schützenkönigspaar in Vorst und der Jubilar fühlt sich der St.-Eustachius-Schützenbruderschaft immer noch eng verbunden, ebenso wie dem Kegelclub. Beide Senioren gehörten dem VdK an, er hat bis vor drei, vier Jahren Haussammlungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gemacht. Obwohl die Senioren schon Unterstützung im Alltag brauchen, können sie noch einiges selber machen. Rita Kantert findet es gut, dass sie sich den Humor nicht haben nehmen lassen: „Man kann noch richtig Spaß mit ihnen haben.“