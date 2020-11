1160 Infizierte im Rhein-Kreis Neuss : 91-jähriger Mann aus Rommerskirchen an Folgen von Corona-Infektion verstorben

Rhein-Kreis Ein 91-jähriger Mann aus Rommerskirchen ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 45. Aktuell ist im Rhein-Kreis bei 1160 Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 525 in Neuss, 174 in Dormagen, 131 in Grevenbroich, 109 in Meerbusch, 76 in Kaarst, 59 in Rommerskirchen, 46 in Jüchen und 40 in Korschenbroich. Das teilt der Kreis mit. Derzeit müssen insgesamt 65 Menschen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) liegt aktuell für den Rhein-Kreis Neuss bei 151,0. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss seit Pandemie-Beginn 4 430 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Kreisweit 3 225 Personen sind wieder von der Infektion genesen. Zurzeit sind 2 599 Personen als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.

Im Corona-Testzentrum Neuss sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 1 717 Testungen vorgenommen worden, in der Vorwoche waren es 2 028. Seit dem 11. März wurden hier sowie im Testzentrum Grevenbroich insgesamt 28 251 Testungen durchgeführt, von denen bislang 1 959 positiv waren. Die Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen. Das Corona-Testzentrum Grevenbroich ist nach einem Einbruch weiter geschlossen. Die dort vorgesehenen Testungen werden im Testzentrum Neuss durchgeführt.

An der Pestalozzi-Grundschule in Neuss wurde eine Klasse unter Quarantäne gesetzt, nachdem bei einem Mitschüler eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden ist. Am Berufsbildungszentrum Neuss-Hammfeld ist ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Die Klasse des Schülers wurde unter Quarantäne gesetzt.