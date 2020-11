Hospizgruppe Hückeswagen : Zertifikate der „Weggefährten“ für sieben neue Hospizbegleiter

Hückeswagen Der diesjährige Vorbereitungskursus für angehende ehrenamtliche Sterbebegleiter ist abgeschlossen. Die Hospizgruppe Hückeswagen sucht nun Interessenten für den nächsten, der im Februar starten soll.

Trotz aller Widrigkeiten, die die die Corona-Pandemie seit Monaten beschert, hat die Hospizgruppe Hückeswagen „Die Weggefährten“ einen neuen Vorbereitungskursus für die ehrenamtliche Hospizarbeit zu einem erfolgreichen Ende geführt. „Mit Elke Pracejus haben die Teilnehmer alle Facetten der Hospizarbeit kennengelernt“, berichtete Schriftführerin Judith Hanke. Der Vorsitzende der Hospizgruppe, Werner Fabig, überreichte jetzt in einer kleinen Feierstunde die Zertifikate an die sieben Teilnehmer: Franziska Gäbel, Irina Otto, Manuela-Brigitta Preußner-Jerlitschka, Christine Thiessen, Sabine Weisweiler. Rita Winkels und Rene Redondo.

In Hückeswagen und Umgebung unterstützen zurzeit etwa .20 ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter Menschen in der letzten Phase ihres Lebens und bieten Hilfe und Lebensbeistand auch für die Angehörigen an. „Da immer mehr Menschen bis zum Tod in ihrer häuslichen Umgebung bleiben, ist diese Aufgabe unbedingt notwendig“, betont Judith Hanke. Aber auch in stationären Einrichtungen würden Menschen bei Bedarf von den Ehrenamtlichen begleitet und somit die Angehörigen und Pflegenden unterstützt und entlastet. Die „Weggefährten“ stehen in einem regelmäßigen Austausch und verfolgen die Hospizbegleitung als oberstes Ziel.