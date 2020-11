NRW-Ministerpräsident Laschet : „Es wird das härteste Weihnachtsfest seit Jahrzehnten“

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat einen Ausblick auf Weihnachten unter Corona-Bedingungen gegeben. Er sieht einen Hoffnungsschimmer bei der Bekämpfung der Pandemie in NRW.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich skeptisch zu den Aussichten auf ein unbeschwertes Weihnachtsfest geäußert. „Es wird kein Weihnachten wie jedes andere“, sagte er am Montagabend in Düsseldorf im Anschluss an die Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Corona-Pandemie. „Es wird das härteste Weihnachtsfest sicher, das wir seit Jahrzehnten erlebt haben.“

In Nordrhein-Westfalen gibt es nach Worten von Laschet in der Corona-Krise „noch keine Trendwende, aber ein Zeichen der Hoffnung“. Der Sieben-Tages-Durchschnitt habe am Montag in NRW bei 4219 Infizierten gelegen, sagte Laschet. „Das ist der niedrigste Wert seit dem 6. November.“ Allerdings bewegten sich die Infektionszahlen weiterhin auf einem „sehr hohen Grundniveau“. Dennoch habe das Gesundheitssystem noch Reserven, so dass es noch nicht erforderlich sei, Operationen aufzuschieben, sagte Laschet. Insgesamt hätten sich am Montag knapp 900 Covid-19-Patienten in NRW auf der Intensivstation befunden, davon 580 in Beatmung. 906 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit waren nach Zahlen der Landesregierung noch frei.