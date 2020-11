Einsatz in Kaarst : Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Kreuzung

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Kreuzung

Einsatz in Kaarst

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kaarst (NGZ) Im Kreuzungsbereich der Landstraße 30 und der Landstraße 154 ist es am Dienstag um 12.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Wie die Polizei mitteilte, waren daran zwei Pkw beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 78 Jahre alter Kaarster mit seinem Toyota die L30 aus Meerbusch kommend und bog nach links auf die L154 in Richtung Kaarst ab. Zur gleichen Zeit kam ein ebenfalls 78 Jahre alter Mann aus Willich mit seinem Renault aus Richtung Kaarst und beabsichtigte, geradeaus in Richtung Osterath zu fahren. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Pkw. Der Fahrer des Toyota blieb unverletzt. Seine Beifahrerin sowie der Fahrer des Renault erlitten bei dem Verkehrsunfall Verletzungen und wurden von Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.