Deutsch-japanisches Paar aus Kaarst : Diese Ehe überwindet alle Barrieren

Kaarst Seit 1977 sind Kunio und Gisela Nagaoka verheiratet. Diese deutsch-japanische Ehe wäre beinahe nicht zustande gekommen. Denn bevor Kunio Nagaoka nach Deutschland kam, sollte er eigentlich in die USA fliegen.

Kunio Nagaoka kommt 1945 in einem kleinen Dorf nördlich von Tokio zur Welt. Er studiert Halbleitertechnik und wird Ingenieur. Mit 21 Jahren arbeitet er in der Entwicklungsabteilung einer Firma in Tokio. Er wähnt sich am Karriereende, als er nach ein paar Jahren in den Vertrieb wechseln und im Ausland arbeiten soll: „Du gehst nach New York“, wird ihm knapp mitgeteilt. Ein dreiwöchiger Crash-Kurs in Englisch und ein einziger Besuch in einem westlichen Restaurant – die richtige Handhabe von Messer und Gabel und das Nicht-Schlürfen von Suppe werden geübt – bereiten ihn auf das neue Leben vor. Kurz vor der Abreise nach Amerika heißt es: Planänderung! Kunio Nagaoka muss nach Düsseldorf – ohne ein einziges Wort Deutsch zu können. Der junge Japaner verlässt 1971 mit dem Flug nach Düsseldorf zum ersten Mal in seinem Leben die Heimat.