Seit Samstag auf dem Markt : Kaarster Gutscheinbuch soll lokalen Handel stärken

Kaarst Seit dem vergangenen Wochenende ist das Kaarster Gutscheinbuch auf dem Markt. Die ersten beiden Exemplare überreichte die Kaarster Unternehmerin Nina Hons in der vergangenen Woche an die neue Bürgermeisterin Ursula Baum und Axel Süßbrich von der Kaarster Wirtschaftsförderung.

Gerade in diesen schwierigen Zeiten, so sind sich alle Partner einig, ist es umso wichtiger, dass der lokale Handel gestärkt wird, Gastronomen weiterhin unterstützt werden und auch die Dienstleistungen vor Ort gebucht werden. Das Gutscheinbuch soll dabei Werbung und Kaufanreiz gleichermaßen sein. „Viele sind auch privat von der Pandemie betroffen und müssen auf Ihr Geld achten. Aber sparen kann man nicht nur im Internet, sondern jetzt auch ganz einfach vor Ort in Kaarst“, freut sich Hons. 90 Gutscheine bietet das Gutscheinbuch in den Kategorien Essen und Trinken, Bekleidung und mehr, Wellness, Beauty und Gesundheit, Wohnen und Leben, Haus und Auto und Sport und Freizeit an. Gerade die Mischung aus kleinen und großen Geschäften, wie zum Beispiel dem „Lieblingslädchen“ und dem „Studio 13 Beauty Concept“ in Vorst, „Marosa Beauty“ und „Goldschmiede Lessmann“ in Büttgen, über die „Schokoblüte“, „Schöner Reisen“ und „Hügen Raum und Design“ in Kaarst, bis hin zu überregionalen Marken wie „REWE“, „hagebaumarkt“, „Fischer‘s Lagerhaus“ und „BabyOne“, macht das Gutscheinbuch aus.