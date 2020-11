Meerbusch historisch : Bürgermeister Heinrich Kürfgen huldigte dem König

Dieses Portrait von Heinrich Josef Kürfgen ist ein frühes Foto. Es hing früher im Osterather Rathaus. Foto: Mike Kunze

Osterath Heinrich Josef Kürfgen hatte ein bewegtes Leben – und hinterließ Spuren in Osterath. Sein Grabstein wurde umgeworfen und beschädigt. Jetzt gibt es eine neue Chance für das Andenken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mike Kunze

Heinrich Josef Kürfgen wurde 1840 dazu auserwählt, anlässlich der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. als Huldigungsdeputierter mit anderen Rheinländern dem preußischen Monarchen die Treue zu schwören. Die Feierlichkeiten in Berlin begannen am 15. Oktober 1840 und dauerten fünf Tage. Während der preußische Adel im Großen Säulensaal des Berliner Schlosses den König seiner Treue versicherte, mussten sich die Vertreter der Städte und Landkreise mit einer eigens im Lustgarten errichteten Freitreppe begnügen. Hier wartete auch der Osterather Kürfgen zwei Stunden im Regen stehend darauf, dass sich der neue König zeigte. Den sah der Rheinländer dann aber auch nur aus der Distanz, denn selbst der Berliner Oberbürgermeister durfte dem König nur soweit entgegenkommen, dass er zu diesem sprechen konnte.

Was wird Kürfgen wohl in Osterath über dieses Erlebnis erzählt haben? Dass Kürfgen einmal an den Stufen der Macht stehen würde, war bei seiner Geburt alles andere als vorstellbar. Es war der 21. Juli 1781, als der Linner Amtsverwalter Peter Kürfgen seinen Sohn das erste Mal schreien hörte. Der Vater war damals kurkölnischer Amtmann zu Linn, die Mutter stammte vom Ventenhof in Osterath. Hier wuchs der junge Heinrich Josef nach dem Tod des Vaters bei seinem Großvater Heinrich Pool dann auch auf. In der Zwischenzeit übernahmen ab 1794 französische Revolutionstruppen das Kommando links des Rheins, ab 1801 war Kürfgen dann – wie alle anderen auch – französischer Staatsbürger. In dieser erbte Kürfgen den Ventenhof und erwarb 1818 auch die Hälfte der Osterather Windmühle. Ab 1808 engagierte er sich im Staatsdienst.

info Wo heute an Kürfgen erinnert wird Straße Heute erinnert im öffentlichen Raum nur noch die Heinrich-Kürfgen-Straße an den ehemaligen Bürgermeister. Grabstein Die Inschrift des ramponierten Grabsteins lautet: „Ruhestätte des wohlgebornen Herrn Heinr. Jos. Kürfgen A W geb. zu Linn im Jahre 1781, gest. 19. Mai 1847, seit 1808 in Staatsdiensten, bekleidete er mehrere Ämter, war 25 Jahre Bürgermeister in Osterath u. Fischeln, wurde zur Zeit zum Landrathe vorgeschlagen, und zum Landtags- u. Huldigungs-Deputirten Sr. Majestät des Königs erwählt. Segen seinem Andenken.

Erst 1815 wurde das Rheinland nach dem Sieg über Napoleon preußisch. Nun waren die katholischen Rheinländer eine kritisch beäugte Minderheit im protestantischen Königreich. Gleichwohl machte Kürfgen auch hier Karriere: Zeitweise war er Steuereinnehmer in Osterath und Fischeln sowie in Monheim, außerdem brachte er es zum Hauptmann der Bürgermiliz und war Stellvertreter des Bataillonskommandeurs Mathias Graf von Hallberg auf Schloss Pesch. 1821 ernannte ihn die königliche Regierung in Düsseldorf zum Bürgermeister der Gemeinden Osterath und Fischeln – einen jeweils eigenen Bürgermeister konnten sich beide Orte nicht leisten.

Zeitlebens Single bekleidete Kürfgen dieses Amt bis zu seinem Tod. Der junge Mann entfaltete eine weitschauende und tatkräftige Aktivität. Zunächst verlegte er den um die Pfarrkirche gelegenen Friedhof aus hygienischen Gründen 1825 an den außerhalb des Dorfes gelegenen neuen Friedhof an der Straße nach Fischeln. Die gewann kurz darauf auch noch weitere Bedeutung. Als sie zur Staatsstraße nach Düsseldorf ausgebaut werden sollte, überwand der Landwirt viele Widerstände und sorgte zum Schluss dafür, dass diese Überlandstraße ab 1836 einen Schlenker durchs kleine Kirchdorf Osterath machte. Den Osterather Ratsmitgliedern warf er dabei an den Kopf, dass ihre Enkel sie dereinst als „Schweinsköpfe“ verspotten würden, wenn sie diese einmalige Chance ausschlügen.

Tatsächlich opferte Kürfgen den Ventenhof, der auf der heutigen Meerbuscher Straße die Einmündung in die Hochstraße blockierte. Bis auf einen kleinen Rest wurden die Gebäude für die Verkehrsführung abgerissen. Damit wurde Osterath an den überörtlichen Verkehr angebunden, profitierte wirtschaftlich vom Durchgangsverkehr und entwickelte sich in den nächsten Jahrzehnten spürbar. Seine Tatkraft verschaffte Kürfgen die Wahl zum Abgeordneten des preußischen Provinziallandtages im Düsseldorfer Ständehaus und die Nominierung zum Landrat. Allerdings wurde er nicht Chef des Landkreises Krefeld.

Kürfgen selbst residierte nach dem Abbruch des Ventenhofes im neu erbauten Hoterhof, der ihm ebenfalls gehörte und dessen Wohngebäude für den Straßenbau ebenfalls zurückversetzt werden mussten, an der neuen Durchgangsstraße gegenüber dem neuen Friedhof. Dort ist in Sichtweite des Wohnhauses bis heute der Sockel des Grabmales von Bürgermeister Kürfgen zu sehen. Darauf machte im Sommer der Geschichtsverein Meerbusch die Denkmalpflege aufmerksam. Der Stein war der einzige, der dauerhaft das Ende des Friedhofes, der 1908 an die heutige Stelle verlegt wurde, überstand. Erst zum Jahreswechsel 1987/88 wurde das Kleindenkmal restauriert, aber nur kurze Zeit später von Unbekannten gestürzt und beschmiert. Danach geriet der Stein in Vergessenheit. Erst auf Nachfrage machte man sich innerhalb der Stadtverwaltung auf die Suche und entdeckte die arg mitgenommenen Reste dieses Jahr in der Garage der Friedhofkapelle.