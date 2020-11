Ratingen : Seniorenkanal arbeitet an neuen Videos

Ratingen Die städtischen Treffs sind geschlossen, jetzt geht die Arbeit verstärkt online weiter. Jetzt heißt es, trotz geschlossener Türen weiterhin den Kontakt zu halten, wie Rita Mitic sagt.

In den nächsten Wochen wird es dort wieder vermehrt Angebote geben. Derzeit basteln Mitic und ihre Kolleginnen Martinslaternen, die im Rahmen der bundesweiten Laternen-Aktion am 10. November die Fenster des städtischen Seniorentreffs in Ost an der Hegelstraße erleuchten sollen. Fortgeführt werden die Sportvideos, damit die Senioren fit durch den November kommen. Mitmachen kann jeder.