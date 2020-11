Diebstahl in Kaarst : Motorräder aus Tiefgarage gestohlen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Kaarst (NGZ) In der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 6.50 Uhr, haben bislang unbekannte Täter zwei Motorräder aus einer Tiefgarage an der Rheinstraße entwendet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Bei den gestohlenen Motorrädern handelt es sich um eine Ducati mit dem Kennzeichen NE-CM46 und eine BMW mit dem Kennzeichen GV-J67.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen oder zum Verbleib der Motorräder machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

(NGZ)