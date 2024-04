Polizei in Meerbusch Porsche aus Tiefgarage in Büderich gestohlen

Einen Autodiebstahl meldet die Polizei in Büderich: In der Zeit von Dienstag, 26. März, 19 Uhr, bis Dienstag, 2. April, um 7.30 Uhr, wurde ein grauer Porsche 911 Carrera aus einer an der Niederdonker Straße gelegenen Tiefgarage gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Cabrio mit dem amtlichen Kennzeichen D-ND 9007. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben oder hat etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.