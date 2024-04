Kriminalitätsstatistik für 2023 Wohnungseinbrüche nehmen in Kaarst um 56 Prozent zu

Demnach ist die Kriminalität in Kaarst erneut angestiegen. In 2023 gab es mit 2171 Delikten 12,4 Prozent mehr als im Vorjahr, davon konnten 1083 aufgeklärt werden (49,9 Prozent). Im Jahr 2022 waren es noch 1932 Delikte, von denen 952 aufgeklärt wurden (49,3 Prozent). Die meisten Delikte in den vergangenen zehn Jahren hatte es 2014 mit 2348 gegeben, von denen 49,5 Prozent aufgeklärt wurden (1181). Die Polizei unterscheidet in der Statistik zwischen Gewaltkriminalität, Straßenkriminalität, Betrug und Diebstahldelikten. Dazu zählen Wohnungseinbrüche, Fahrraddiebstahl sowie Diebstähle aus oder von Kfz und Motorrädern. Zwar stieg die Gewaltkriminalität um 21,6 Prozent an, blieb mit 62 Vergehen allerdings auf niedrigem Niveau (Vorjahr 51 Vergehen). Dabei konnten rund drei Viertel aufgeklärt werden. Im Bereich der Straßenkriminalität stieg die Zahl der Vergehen um 19 Prozent auf 551 an, mit 17,8 Prozent ist die Aufklärungsquote so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr.