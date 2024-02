Kombi mit Düsseldorfer Kennzeichen gesucht Autodiebe stehlen schwarzen Skoda am Grevenbroicher BBZ

Am Dienstagabend ist ein Sportler in Grevenbroich Opfer eines Autodiebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er seinen Wagen – einen schwarzen Kombi der Marke Skoda, Modell Oktavia – gegen 18.45 Uhr auf einem Parkplatz am Berufsbildungszentrum an der Bergheimer Straße abgestellt und ist dann zum Sport gegangen.