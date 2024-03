Langenfeld Zwei Motorräder aus Tiefgarage gestohlen

Langenfeld · Am Wochenende sind zwei Motorräder aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Richrather Straße entwendet worden. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 24. Februar, und Sonntag, 10. März. Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr wurden die weiße BMW F 800 GT und die grüne BWM S 1000 RR letztmalig auf ihren Stellplätzen in der Tiefgarage gesehen.

11.03.2024 , 15:17 Uhr

Die Polizei sucht Hinweise auf den momentanen Standort zweier gestohlener Motorräder. Foto: dpa/Marijan Murat

Am Sonntag gegen 13.30 Uhr bemerkten die Halter den Diebstahl und alarmierten sofort die Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und schrieben die Motorräder zur internationalen Fahndung aus. Hinweise zu verdächtigen Personen sowie Angaben zum aktuellen Standort der gestohlenen Motorräder nimmt die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310 entgegen.

(elm)