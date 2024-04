Hinweise erbeten Autokennzeichen gestohlen

Diebe haben am Osterwochenende die Kennzeichen von drei Fahrzeugen gestohlen, die auf einem öffentlichen Parkplatz an der Hochstadenstraße in Wickrath geparkt waren. Wie die Polizei mitteilte, erstatteten die drei Fahrzeughalter unabhängig voneinander am Ostersonntag sowie -montag Anzeige. Sie hatten ihre Fahrzeuge am Wochenende auf einem öffentlichen Parkplatz unter der Autobahnbrücke an der Hochstadenstraße geparkt.