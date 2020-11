Karneval in Kaarst : Narrengarde hofft auf Normalität im kommenden Jahr

Kaarst Feiern ist in dieser Session nicht wie gewohnt möglich. Der Verein aus Kaarst hofft aber auf ein festliches Jubiläum im normalen Rahmen im kommenden Jahr.

Bevor die Narrengarde alles abgesagt hat, wurde bereits in Köln und Düsseldorf der Stecker aus der Karnevals-Steckdose gezogen. Warum sich die Narrengarde so viel Zeit gelassen hat? „Wir wollten es nicht unbedingt wahrhaben“, sagt Palmen, obwohl die Entscheidung zur Absage eigentlich schon länger gereift war. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, so Palmen, daher habe man die Entscheidung erst jetzt bekannt gegeben.

Drei Veranstaltungen organisiert die Narrengarde normalerweise in der Zeit zwischen dem 11. November und Aschermittwoch: das Biwak, die Kindersitzung und die Damensitzung. Die Aula in der Realschule an der Halestraße war stets voll, doch das ist nun nicht möglich. Auch eine abgespeckte Version kam nicht in Frage, das hätte das Hygienekonzept auch nicht hergegeben – gerade bei der Kindersitzung nicht, auf der die kleinen Jecken kreuz und quer durch die Aula laufen und von Abstand keine Spur ist. Das hätte man mit keinem Konzept der Welt hinbekommen, so der Verein. Im Keller gibt es eine Toilette, auch das hätte zu Problemen geführt. „Wenn schon das Kabarett in dem Einstein-Forum nicht stattfinden kann, haben wir gar keine Möglichkeit“, sagt Palmen. Und gerade der Karneval lebe von Schunkeln und Bützchen geben und Orden verteilen sagt Palmen.