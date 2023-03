Felix Kriegel neu im Amt Haus Regenbogen nach zweijähriger Vakanz unter neuer Leitung

Für die Sommerferien plant Kriegel eine Verschönerung der Räumlichkeiten mit Hilfe eines Graffiti-Künstlers. Zudem soll es wöchentliche Angebote für Langzeitgruppen geben, eine Gruppe wird die Natur erkunden und eine andere basteln und werkeln. Auch diverse Unternehmungen stehen auf der Agenda. Geboren und aufgewachsen in Neuss-Norf, wo er heute noch mit seiner Freundin wohnt, studierte er nach seinem Fachabitur Soziale Arbeit an der Hochschule Düsseldorf. Bis auf die Bachelor-Arbeit ist das Studium abgeschlossen – hier gab es eine coronabedingte Verzögerung: „Ich muss sie jetzt nur noch schreiben“, erklärt Kriegel. Inzwischen hat er schon reichlich Berufserfahrungen gesammelt: Er war in einem Jugendzentrum in Köln, bei einer Wohnungslosenhilfe für Erwachsene, in der Suchthilfe und beim Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) im Jugendzentrum tätig.