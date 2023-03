Auftrag für Kaarster Stadtrat FWG will Projekte prüfen lassen

Einen Schritt weiter geht Sandra Pauen: „Wer bei der kommenden Ratssitzung gegen unseren Prüfantrag stimmt, der nimmt billigend in Kauf, dass an einem Haushaltsplan festgehalten wird, der vorsichtig formuliert unter den neuen Bedingungen nicht mehr haltbar und vertretbar ist. Schon aus gebotener kaufmännischer Vorsicht muss überprüft werden, ob ambitionierte Vorhaben wie das Innenstadtkonzept überhaupt noch unter den veränderten Rahmenbedingungen durchführbar sind“. Karis ergänzt: „Es ist ohnehin in deutschen Parlamenten gelebte Praxis, sinnvolle Prüfanträge durchzuwinken, schon um etwaigen Haftungsrisiken der Ratsleute entgegenzuwirken. Sollte das bei der kommenden Ratssitzung anders laufen, so wird man sich von unserer Seite völlig andere, juristische Fragen stellen müssen.“