Angebot in Kaarst Postbank schließt Filiale an der Friedensstraße

Bei Facebook keimte immer wieder Kritik an den Öffnungszeiten der Postbank-Filiale an der Friedensstraße auf. Im Detail kritisieren die User, dass sie selbst zu den angegebenen Öffnungszeiten oftmals vor verschlossenen Türen gestanden hätten. Auch der Service wurde bemängelt. Deshalb fahren viele Kaarster Bürger in die Filiale an der Antoniusstraße in Vorst und geben dort ihre Pakete und Briefe ab. Auch sei die Filiale dort öfters geöffnet als die an der Friedensstraße. Bereits im Oktober war das Gerücht aufgekommen, dass die Filiale im Frühjahr schließen würde. Und so wird es nun auch kommen.