iPads von Kaarster Schülern Semmler erteilt Speichererhöhung klare Absage

Ob aber die bisherige private Nutzung der Endgeräte in der bisherigen Form so beibehalten wird, soll geprüft werden. „Ich bin mir nicht so sicher, ob wir die Kosten für eine Gigabyte-Steigerung tragen sollten, damit weiterhin soziale Medien oder Filme bedient werden können zum Nachteil der schulischen Nutzung“, fand Semmler klare Worte. Noch deutlicher wurde er, als Marcel Finger (CDU) es für „sinnlos“ erklärte, wenn die Stadt einen so hohen finanziellen Aufwand betreibt, um die Nutzung dann zu beschneiden. „Das hört sich nach deutscher Digitalisierung an“, sagte Finger: „Ich warne davor, die private Nutzung zu untersagen, denn dann sind die Geräte am Ende nur noch ein Haufen Elektroschrott.“ Daraufhin antwortete Semmler, dass er die Sache ganz anders sieht. Die Stadt sei dazu verpflichtet, Hardware für den Unterricht bereitzustellen. „Es gibt Klagen der Eltern darüber, dass die Speicher zu klein sind“, sagte er. Die Priorität der schulischen Nutzung soll in den Vordergrund gestellt werden, zudem wehrt sich Semmler gegen den Vorwurf einiger weniger Eltern, dass die Geräte zu wenig Speicherplatz haben. „Wenn wir es hinbekommen, dass wir beides geschmeidig nebeneinander her laufen lassen können, bin ich der letzte, der sich dagegen wehrt“, so Semmler.