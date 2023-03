Letzte Schulwoche Abiturienten in Mottowoche am Einstein-Gymnasium gestartet

Seit dem 24. März werden die Schüler nur noch in ihren Abiturfächern unterrichtet. So können die Themen, die in den Prüfungen abgefragt werden könnten, alle noch einmal richtig vertieft werden. Dieses „Teaching for the test“ gab es vor der Corona-Pandemie noch nicht, damals wurde der Unterricht bis zum Schluss konsequent durchgezogen. „Es ist gut, dass wir jetzt noch einmal in kleinen Gruppen die Inhalte der Abiturfächer lernen“, so die 17-jährige Knorr.