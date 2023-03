Organisation in Kaarst Jugendrotkreuz will nach Ostern wieder durchstarten

Nun will das Jugendrotkreuz wieder durchstarten und neue Jugendliche im Alter zwischen sechs und 27 Jahren – an dieses Höchstalter ist das Jugendrotkreuz gebunden, da laut Definition des Sozialgesetzbuches „ein junger Mensch ist, wer noch nicht 27 Jahre alt ist“ – finden, die sich engagieren wollen. Dazu gibt es an zwei Tagen in den Osterferien eine Schnupperstunde. Am 6. und am 15. April jeweils von 11 bis 14 Uhr haben Kinder ab sechs Jahren die Möglichkeit, sich am Bruchweg in Holzbüttgen die Vereinsräume und Fahrzeuge wie einen Rettungswagen anzuschauen. „Wir werden auch zeigen, wie man einen Verband anlegt oder ein Pflaster aufklebt. Das fällt unter leichte Wundversorgung. Auch zur Geschichte des DRK werden wir kurz etwas erzählen“, kündigt Wiesbrock an.