Landstraße bei Büttgen Motorrad bei schwerem Unfall in zwei Teile gerissen

Wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte, befuhr befuhr ein 30-jähriger Korschenbroicher am Dienstag gegen 17.45 Uhr mit seinem Krad die L381 aus Richtung Korschenbroich kommend in Richtung Neuss. In Höhe der Kreuzung Im Bereich der Kreuzung L381 und L32 wollte eine 23-jährige Mönchengladbacherin, die in Gegenrichtung fuhr, mit ihrem Pkw nach links auf die L32 abbiegen, wobei sie den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer übersah.