Seniorenbeirat : Evangelische Kirche kündigt Räume im „Haus der Senioren“

Kaarst Die Evangelische Kirche hat ihre Räume im Haus der Senioren an der Alten Heerstraße, schräg gegenüber dem Kaarster Rathaus, zum 31. Dezember 2019 gekündigt. Sie möchte sich die Miete sparen und ihre Angebote auf im Besitz der Kirche befindliche Immobilien wie an der Grünstraße verlagern.

Im Ausschuss gingen die Meinungen dazu auseinander. Manfred Stranz möchte, dass rund 300 Quadratmeter in Innenstadtlage langfristig für die Seniorenarbeit zur Verfügung gestellt werden. Er regte auch an, sich nach einem neuen Träger für das Haus der Senioren umzusehen. Gerda Linden setzte sich mit ihrer Meinung durch: „Bevor wir einen neuen Träger suchen, sollten wir mit der Evangelischen Kirche sprechen, um in Erfahrung zu bringen, was sie vorhat.“ Es geht darum rauszubekommen, in welchem Umfang das Programm aufrechterhalten wird und an welche Standorte es überhaupt verlagert werden soll. Der Seniorenausschuss legt großen Wert darauf, dass sowohl der Vorsitzende des Presbyteriums als auch der zuständige Geschäftsbereichsleiter im Kaarster Rathaus, Ingo Knipping, an dem Gespräch teilnehmen. Knipping sagte Folgendes zu: „Wir werden versuchen, Räumlichkeiten zu finden.“ Er erklärte aber auch, dass die Stadt sich nicht in der Verantwortung sehe. „Wir werden ganz sicher keinen Strauß von Räumlichkeiten anbieten können“, sagte Ingo Knipping außerdem.