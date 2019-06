Mann mit Handschuhen in Verdacht : Übergriff auf 13-Jährige in Kaarst

Kaarst Ein 13 Jahre altes Mädchen ist am Mittwoch offenbar Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Der Verdächtige habe sie nach einem Sturz mit dem Fahrrad unsittlich berührt, die Polizei sucht nach Zeugen.

Das Mädchen war am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr mit ihrem Fahrrad alleine in Kaarst auf einem Fahrradweg zwischen Erftstraße und Moselstraße unterwegs. Dieser Weg ist aufgrund von Pollern nicht für Autos befahrbar. Die Schülerin schildert, dass sie im Bereich der dortigen Hochhäuser vom Fahrrad gestürzt sei und auf dem Boden gelegen habe. Sie gab bei der Polizei an, dass sie einen Passanten um Hilfe gebeten habe. Zuerst hatte sich die Schülerin an ihre Mutter gewandt. Das teilt die Polizei mit.