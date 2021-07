Michael Schreinermacher aus Kaarst : Gastronom legt Gutscheinbuch neu auf

Kaarst Wegen der positiven Resonanz auf die Erstauflage bringt Michael Schreinermacher im Dezember ein neues Gutscheinbuch raus. Das soll einige Überraschungen beinhalten.

Noch mehr Gutscheine, noch mehr Partner, die dabei sind: Der Kaarster Gastronom Michael Schreinermacher, Inhaber des Cafés „Papalapub“ und der Gaststätte „Altes Rathaus“, wird im kommenden Dezember erneut ein Gutscheinbuch an alle Kaarster Haushalte verteilen. „Nach dem Erfolg des ersten Gutscheinbuchs, das trotz Corona sehr gut bei den Kaarstern ankam, haben wir überlegt, was wir noch verbessern können“, erklärt Schreinermacher im Gespräch mit unserer Redaktion. Herausgekommen ist ein Gutscheinbuch mit 120 Partnern, die sich auf 280 Seiten in einem neuen Format (DIN-A-5) präsentieren. Die Gutscheine werden nicht wie bei der ersten Auflage im hinteren Teil des Gutscheinbuchs, sondern direkt auf den Seiten der Partner zu finden sein.