Tour für sozialen Zweck : Teilnehmer von Lions-Club-Rallye machen Fotos vom Niederrhein

Kaarst Beste Stimmung bei der Martinusrallye des Lions-Club Kaarst-Büttgen-Korschenbroich am Samstag.

Die Route führte am Niederrhein entlang und die Teams hatten die Aufgabe, unterwegs an bestimmten Punkten Fotos zu „schießen“. „Das erforderte ganz schöne Konzentration. Aber die Tour war wunderschön und man entdeckte viele bisher unbekannte Motive“, erzählten Michael Hillebrand und Lutz Pöschel, an ihren Kappen eindeutig als Porschefahrer zu erkennen: Ihr Modell 912 stammte aus dem Jahr 1967. Für die Fotos und für zuvor im „Bebop“ ausgetragene Geschicklichkeitsspiele wurden Punkte gesammelt, um die Sieger zu ermitteln. Aber das Wichtigste: „Dabeisein ist alles“, meinten Axel Weckes und Birgit Cremers, die zum ersten Mal mit ihrem Mercedes von 1971 mitfuhren.