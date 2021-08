Unfall in Langst-Kierst : Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Unfall in Langst-Kierst

Langst-Kierst Ein offenbar betrunkener Radfahrer hat sich in der Nacht zum 1. August bei einem Alleinunfall verletzt. Die Polizei weist darauf hin, dass alkoholisiertes Fahrradfahren gefährlich ist und ernste Konsequenzen nach sich ziehen kann.

In der Nacht zu Sonntag gegen 23.40 Uhr war ein 64-jähriger Düsseldorfer mit seinem Fahrrad auf der Langster Straße in Richtung Düsseldorf unterwegs und kam, offenbar ohne fremdes Einwirken, zu Fall. Anwohner hatten den Unfall beobachtet und riefen die Polizei. Die Rettungskräfte brachten den verletzten 64-Jährigen in ein Krankenhaus.