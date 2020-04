Volkshochschule in Kaarst : VHS soll Stätte der Begegnung werden

VHS-Leiter Karl-Heinz Kreuels sieht die Zukunft der Einrichtung auch darin, ein offenes Zentrum zu werden. Foto: Berns, Lothar (lber)

Der Standort der Volkshochschule in der Stadtmitte soll künftig gestärkt werden, auch weil der Offene Ganztag der Grundschule Stakerseite aus dem VHS-Gebäude ausziehen wird. Idee ist, auch das Café Einblick zu integrieren.

Noch sind sie Zukunftsmusik, die Pläne für eine mittel- bis langfristige Entwicklung der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich. In der niederländischen Stadt Apeldoorn ist man schon einen Schritt weiter. Es geht unter anderem um einladende Plätze des Zusammentreffens von Menschen, um mehr Aufenthaltsqualität. Ganz in diesem Sinne gibt es in Apeldoorn das erste Kulturhaus in den Niederlanden, in dem verschiedene Institutionen untergebracht sind. VHS-Geschäftsführer Christoph Claßen war in Apeldoorn – und ist begeistert.

Das 16-seitige Konzept hätte von der Verbandsversammlung vergangenen Mittwoch zustimmend zur Kenntnis genommen werden sollen. Die Sitzung fiel aus, aber die Zeit drängt nicht. Gut zu wissen, dass es in der Volkshochschule ein Papier gibt mit Vorschlägen, wie sich die traditionelle Bildungseinrichtung noch einmal neu erfinden könnte. „Der Anstoß für unsere Überlegungen war das Integrierte Handlungskonzept“, erklärt VHS-Leiter Karl-Heinz Kreuels. Die Volkshochschule liegt in der Stadtmitte, einem Standort, der künftig noch gestärkt werden soll. Möglich ist auch die Bezuschussung durch das Land. Spielraum für Überlegungen gibt es vor allem, weil der Offene Ganztag der Grundschule Stakerseite aus dem VHS-Gebäude ausziehen wird, wenn der Schulneubau wie geplant errichtet wird.

Info Finanzierung muss sichergestellt sein Nächster Schritt Karl-Heinz Kreuels geht davon aus, dass das Konzept auf die Tagesordnung der Verbandsversammlung am 28. Oktober kommen wird. Mögliche Stolpersteine Voraussetzung für die Umsetzung der Pläne ist die Sicherstellung der Finanzierung. Außerdem könnte das Büchner-Gymnasium Raumbedarf geltend machen.

Kreuels weiß, dass das nicht von heute auf morgen passiert und dass er mit seinen 62 Jahren die Umsetzung der Visionen nicht mehr in der Funktion als VHS-Leiter miterleben wird. „Die neue VHS soll ein Begegnungszentrum werden, wo die Leute nicht nur Kurse besuchen, sondern auch bleiben“, sagt Kreuels. Das soll auch dadurch funktionieren, dass zwei Einrichtungen, die derzeit an der Alten Heerstraße untergebracht sind, unter das Dach des VHS-Hauses kommen könnten: Das Haus der Senioren wird von der Evangelischen Kirche aufgegeben, Angebote sollen künftig dezentral stattfinden und die neue VHS könnte ein Teil der Heimat der Seniorenarbeit werden. Das Kunstcafé EinBlick bekäme durch einen Umzug ins VHS-Haus die Chance, von der Last der hohen Miete in seinen jetzigen Räumen befreit zu werden und eine deutlich attraktivere Außengastronomie zu bekommen.