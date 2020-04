Corona in Kaarst : Freiluft-Gottesdienst am Vinzenzhaus

Kaarst Pfarrer Ulrich Eßer hatte die Idee. „Ich bin so froh, endlich wieder eine Messe mit anderen feiern zu können“, sagt er.

Ungewöhnlicher Anblick am Sonntag Nachmittag im Innenhof des Vinzenzhauses: Im leuchtend roten Gewand, der liturgischen Farbe des Palmsonntags, feiert Pfarrer Ulrich Eßer einen Gottesdienst – allein auf weiter Flur. Im gebührenden Sicherheitsabstand wird er nur von Kantorin Annika Monz und Lektor Sven Ladeck flankiert. Seine Gemeinde sind die Bewohner des Vinzenzhauses, die von ihren Fenstern und Balkonen aus den Gottesdienst mitfeiern. Viele sitzen auch in der Cafeteria, deren Türen weit geöffnet sind. Auch einige Nachbarn beobachten das Geschehen. Es entsteht eine bewegende Atmosphäre in diesen Zeiten der Corona-Pandemie, die das Trostbedürfnis der alten Menschen deutlich macht.

Aktuell fehlt der gemeinsame Gottesdienst mit körperlicher Nähe: „Gott ist unsere starke Verbindung, der auch jetzt mit uns leidet“, betont er in seiner Predigt. Eßer macht Mut, dass alle aus diesen Zeiten auch wieder herauskommen: „Die Zeit des Beieianderseins kommt wieder – mit Gottes Hilfe werden wir alles überwinden“, gibt er den Menschen mit auf den Weg. Annika Monz hat alle Lieder zuvor auf der Orgel eingespielt, gibt die Musik per mitgebrachtem Bluetooth-Lautsprecher wieder und singt stellvertretend für die Gemeinde. Die Gläubigen feiern andächtig mit. Zum Friedensgruß winken sich alle zu – und beim Segen wendet sich Pfarrer Eßer in alle Richtungen. Die Idee zu solch einem Gottesdienst im Freien kam Eßer, als er einen Artikel der Rheinischen Post in Mettmann über seinen Kollegen Monsignore Herbert Ullmann las.