Home-Office, Digitales Lernen, Online-Seminare : VHS Neuss trotz Corona-Krise mit neuen Angeboten

Mit der VHS-Cloud wurde eine Infrastruktur für digitales Lernen geschaffen. Seit das Romaneum geschlossen ist, werden große Teile des Betriebes und ad hoc entwickelte Angebote auf die Lernplattform ausgelagert. Screenshot: VHS. Foto: Screenshot: VHS/Youtube

Neuss Die Volkshochschule musste das Semester abbrechen, doch der Betrieb geht weiter – im Netz und mit neuen Formaten.

Das Coronavirus verändert die Arbeit der Volkshochschule – jetzt und wohl auch in Zukunft. Aktuell zeigt sich das in Angeboten zum digitalen Lernen, die das Team um Marie Batzel förmlich aus dem Boden gestampft hat, nachdem das Romaneum als Ort gemeinschaftlichen Lernens geschlossen werden musste. In der Krise entstehen aber auch Kooperationsangebote wie ein gemeinsam mit der VHS Mönchengladbach vorbereitetes Webinar, also ein internetgestütztes Seminar, zum Thema „Arbeiten im Home-Office. Solche Kooperationen werden beibehalten und zunehmen, kündigt Batzel an. „Impulse, die jetzt gesetzt werden, nehmen wir mit.“

Voraussetzung für die Verlagerung von Kursen ins Netz ist eine entsprechende Infrastruktur. Die wurde schon im vergangenen Jahr installiert, als mit Start des Herbstsemesters erstmals mit neuen Unterrichtsformen experimentiert wurde, die sich vom Unterricht in einem „Klassenzimmer“ lösen.

Eine der technischen Voraussetzungen dafür wurde in Form der VHS-Cloud geschaffen. Kursleiter können auf dieser Lernplattform ein virtuelles Klassenzimmer einrichten, zu dem nur Zutritt erhält, wer sich als Nutzer anmeldet. In dieser Cloud können alle auch außerhalb der Kursstunde chatten, an einer Pinnwand Nachrichten hinterlassen und sich im „Forum“ austauschen. Teil des Systems ist auch eine „Dateiablage“, wo Dozenten Pläne, Skripten oder Lerntests hinterlegen. „Gerade Dozenten, die Fremdsprachen unterrichten, schicken aktuell weiter Texte und Videos an ihre Teilnehmer, damit diese motiviert bleiben, die Sprache zu erlernen“, sagt Batzel. Sie bezeichnet die VHS-eigene Lernplattform als großen Gewinn, weil man in der Krise schnell reagieren kann, wenn Lehrkräfte ihre Kurse vorübergehend ins Digitale verlagern wollen.

Viele der 300 Dezenten nutzen die Sondersituation derzeit zur Teilnahme an einem Online-Seminar. Das dreht sich um die Frage: Was muss man wissen und anwenden können, um den Unterricht mit digitalen Mitteln noch spannender zu gestalten? Dieses Seminar war bereits geplant, sagt Batzel, „kommt aber jetzt genau zur richtigen Zeit.“

Die Corona-Krise zwang zunächst dazu, das im Februar gestartete Semester abzubrechen. Manche Kurse wurden schlicht abgekürzt, weshalb die Kursgebühr angepasst werden musste, in anderen Fällen wurde mit den Dozenten verabredet, die Angebote nach einem „Neustart“ bis in den eigentlich unterrichtsfreien Sommer zu verlängern. Anderes wurde schlicht verschoben, zum Beispiel in das Programm für das Herbstsemester, an dessen Zusammenstellung das VHS-Team in diesen Tagen – räumlich voneinander getrennt – auch noch arbeiten musste. „Das war eine Wahnsinnsleistung“, lobt Batzel.

Die Internetseite der VHS wirbt zwar weiter mit dem Slogan „Gemeinsam zum Aha-Erlebnis“, wurde aber ganz neu programmiert. Was abgesagt oder verschoben wurde, flog raus, aktuell werden nur noch Angebote angezeigt, die (höchstwahrscheinlich) stattfinden und buchbar sind. Sollte die VHS länger geschlossen bleiben, sagt Batzel, müsse man sich um die Erstattung eventuell gezahlter Beiträge nicht selbst bemühen.

Mit der Kennzeichnung „Zuhause – dabei“ sind schon auf der Startseite der VHS Angebote aufgelistet, die speziell für die Corona-Krise entwickelt wurden. Sie finden sich auch unter der Rubrik der krisenfesten weil digitalen Online-Angebote.

„Uns war es wichtig, sich dabei mit aktuellen Fragen wie der Selbstorganisation im Home-Office zu beschäftigen“, sagt Batzel, die die neuen Angebotsformen nicht auf Krisenthemen beschränken wollte. VHS-Nutzer sollten sich auch in der Corona-Krise „weiter fordern und Anregungen hingeben können“, sagt sie. Deshalb startet die VHS in Form von kostenlosen Vorträgen im Netz eine „Digitale Reise durch die Kunst“. Die Corona-Krise, sagt Batzel überzeugt, wird für das digitale Lernen in der VHS einen enormen Schub bedeuten. Kernaufgabe aber bleibe mit der VHS einen Ort zu haben, an dem es Spaß macht, gemeinsam zu lernen und zu lachen. Bis es so weit ist und das Romaneum wieder öffnet, will das Team um Marie Batzel seine „Kunden“ digital bei der Stange halten.

Marie Batzel leitet die Neusser VHS – derzeit mehr von Hause aus. Archivfoto: woi. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)