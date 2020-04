Im Kreis Heinsberg : Neuer VHS-Leiter setzt auf Teamarbeit

Erkelenzer Land Das Cornoavirus sorgt für einen turbulenten Start des neuen VHS-Leiters Ingo Rümke. Jetzt sind Kreativität und Geschick gefragt. Der neue Chef ist optimistisch, dass die VHS dank der engagierten Mitarbeiter und Dozenten die schwierige Zeit meistern wird.

Der aus dem Ruhrgebiet stammende Pädagoge, der in Aachen wohnt, hat nach seinem Lehramtsstudium in Deutsch und Geschichte und mehreren Stationen im Schulbetrieb, einer Auslandstätigkeit in Litauen und der Mitarbeit in Weiterbildungseinrichtung erkannt, dass er für eine Arbeit an einer Volkshochschule prädestiniert ist. „Die Weiterbildung im klassischen Sinne von Menschen ist auch eine Hinführung zu einer demokratischen und sozialen Gesellschaft.“ Das Nachholen von Schulabschlüssen und die Qualifikation für bestimmte Berufe, das Erlernen von Fähigkeiten und das Bewusstmachen von politischen Zusammenhängen sind Ziele, die die VHS verfolgt und mit denen sich Rümke identifiziert. „Wir haben eine persönliche Verantwortung für öffentlich gestaltete Weiterbildung“, sagt Rümke, der bisher den Fachbereich Schulabschlüsse sowie Konzerte und Musik verantwortete. Kommissarisch betreut er diesen Bereich noch bis Mai zusätzlich zu seiner Leitungsfunktion. Im Mai wird es die erste Maßgabe geben, die die Handschrift von Rümke trägt: Die bislang zwölf Fachbereiche der VHS werden zu sechs zusammengefasst, für die sechs Fachbereichsleiter zuständig sind. Von diesem „laufenden Geschäft“ bekommen die VHS-Nutzer nichts mit. „Sie wollen ein ansprechendes, umfangreiches und interessantes Angebot.“ Daran hat die VHS in den letzten Jahren schon erfolgreich gearbeitet, so soll es auch unter der Federführung von Rümke weitergehen. „Momentan arbeiten wir mit Hochdruck am neuen Programm für das nächste VHS-Jahr.