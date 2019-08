Serie Kaarster Stimmen : Désirée Brodka mag es auch mal leise

Auf einen Flügel will Desiree Brodka in ihrem Haus in Büttgen nicht verzichten. Foto: Tinter, Anja (ati)

Büttgen Der Opernsängerin wurde Musik in die Wiege gelegt. Sie sang sogar schon auf dem ZDF-Traumschiff.

Von wegen Starallüren: Opernsängerin Désirée Brodka entpuppt sich beim Gespräch als herzerfrischende junge Frau, in deren Leben die Musik eine große, aber nicht die alles entscheidende Rolle spielt. „Stille finde ich auch schon mal toll“, sagt sie und lacht. Désirée Brodka wohnt seit ein paar Jahren wieder in ihrem Heimatort Büttgen und hat Anfang des Jahres mit ihrem Ehemann Gregor Duschkin ein Haus bezogen. Man sieht gleich: Hier wohnt eine Künstlerin, die das Heim kreativ gestaltet.

Am meisten weiß sie aber mit ihrer Sopranstimme zu verzaubern, als sie eine Kostprobe aus ihrem aktuellen Projekt „La Traviata“ gibt. Diese Oper im Espresso-Format wurde kürzlich unter anderem in Büttgen aufgeführt. „Über 500 Besucher waren gekommen“, schwärmt sie. Dieses Format liegt ihr seit drei Jahren besonders am Herzen, denn so lässt sich die klassische Oper einem breiten Publikum nahebringen. Auch ihre frühere Erzieherin wohnte der Aufführung bei und war begeistert. Denn schon im Kindergarten liebte Désirée Brodka Musik und Gesang. „Meine erste Rolle war die eines Engels im Krippenspiel – damals war ich vier Jahre alt“, erinnert sie sich. Ihr Vater sei ein hoch begabter Bariton gewesen, der eigentlich ständig Arien vor sich hingesummt habe. Ihre Mutter spielte Klavier. Für Désirée Brodka war klar: „Ich wollte immer etwas mit Musik machen!“ Und so wählte sie klassischen Operngesang als Studienfach.