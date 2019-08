Nachtflüge im Juli : Fluglärmgegner kritisieren Eigenlob des Airports

Kaarst Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Landungen außerhalb der Betriebszeiten im Juli am Düsseldorfer Flughafen um 112 gesunken.

„Es ist richtig, dass im Juli ‚nur noch’ 219 Maschinen außerhalb der geltenden Betriebszeit gelandet beziehungsweise gestartet sind. Im Vorjahrsmonat waren es 331. Allerdings besagen diese Zahlen auch, dass in jeder Nacht des vergangenen Monats im Durchschnitt sieben Flugzeuge in der Stunde vor Mitternacht den Schlaf der Anwohner gestört haben“, teilt Werner Kindsmüller, Vorsitzender des Vereins, mit. Kindsmüller, der den Verein 2014 mitgegründet hatte, findet deutliche Worte: „219 Verstöße gegen die Betriebserlaubnis sind 219 Verstöße zu viel!“ Für Kindsmüller sei es kein Grund zum Feiern, auch wenn die Nachtflüge im Juli-Vergleich zum vergangenen Jahr um 33,8 Prozent gesunken sind.

In seiner Pressemitteilung zu den Flugzahlen im Juli hatte der Flughafen Düsseldorf geschrieben, dass sich der „positive Trend für die Passagiere und die Anwohner bereits seit November 2018 zeigt“. „Die zahlreichen Schritte, die der Flughafen zusammen mit seinen Partnern im Luftverkehr zur Verbesserung der Pünktlichkeit in die Wege geleitet hat, entfalten weiter ihre Wirkung“, heißt es weiter. Am Düsseldorfer Flughafen gilt in den Nachtstunden eine Flugbeschränkung. Maschinen dürfen planmäßig bis 22 Uhr starten und bis 23 Uhr landen. Verspätete Maschinen dürfen noch bis 23.30 Uhr landen, sofern sich die Verzögerung nicht aus der Flugplangestaltung ergibt.