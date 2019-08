Besuch in den Kaarster Eisdielen : Eis, Eis, Baby!

Kaarst/Büttgen Im Kaarster Stadtgebiet gibt es drei Eisdielen – zwei in Kaarst selbst und eine in Büttgen. Überall gibt es die Kugel für einen Euro. Doch jedes Eiscafé hat seine eigenen, besonderen Sorten im Angebot.

Alle drei Cafés zeigen sich sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Sommers. Das kalte Vergnügen ist überall für einen Euro pro Kugel zu haben. Die Kunden haben unter anderem die Qual der Wahl zwischen den Sorten Erdbeer, dunkler und heller Schokolade, After Eight, Banane, Amarena, Nuss oder Zitrone. Zudem hält jeder Fachmann neue exotische Überraschungen bereit, die es nur in seinem Laden zu kaufen gibt.

Pastorelli Bei Pastorelli an der Friedensstraße hat Rafael Pereira-Cossa vier Eissorten für die laufende Saison kreiert: Pistazieneis, Saure Apfelringe (besonders bei Kindern beliebt), grünes Joghurteis mit Ingwer und Bigne: Windbeutel-Creme mit Schokolade. „Das Bigne-Eis kommt am besten an“, sagt er. Sonst bevorzugen die Kunden vor allem die Sorten Joghurt-Kirsch, Salz-Karamell, Mango und Blutorange. „Die Klassiker wie Mokka, Nuss, Vanille und Schokolade gehen eigentlich immer“, weiß der Fachmann. Und welches isst er selbst am liebsten? „Pistazieneis“, gibt er lachend zu.



La Rosa Beim Eiscafé an der Bahnstraße im Kaarster Stadtteil Büttgen war das Grapefruit-Eis an den Tagen über 40 Grad sehr beliebt, sagt Chef Yussuf Erdogan. Er entwickelte Joghurt-Maracuja, Salz-Karamell und Mango neu und freut sich über die allgemein gute Nachfrage dieser Köstlichkeiten. Er beobachtet in jedem Jahr, dass eine Bevölkerungsgruppe von neuen Kreationen gänzlich unbeeindruckt bleibt: „Ältere Menschen essen oft die Klassiker wie Nuss, Vanille oder Schokolade – sie sind vertraut“, sagt er. Weiteres Fazit: Vanille ist der Renner. Auch bei Yussuf Erdogan, der es neben Pistazien- und Malagaeis am liebsten isst. Vanille findet sich auch in vielen Kombinationen wie bei Spaghetti-Eis wieder, erklärt er. Vielleicht sei es deshalb so beliebt. Erdogan bietet auch Eistorten an. Sie waren in diesem Sommer noch mehr gefragt als sonst. Oft sehr kurzfristig, erinnert er sich.