Kaarst-Total : Stadt verlost Premium-Plätze

Kaarst Drei Familien haben die Chance, das Feuerwerk von der Dachterrasse aus zu sehen.

Ab sofort und bis zum 21. August haben Kaarster Familien Gelegenheit, sich per Mail an empfang@kaarst.de um ein Ticket für den Feuerwerk-Empfang zu bewerben. Teilnahmeberechtigt sind alle Familien mit Wohnsitz in Kaarst und Kindern unter 15 Jahren. Die Kinder müssen während des Empfangs von ihren Eltern begleitet werden. Die drei Gewinner-Familien werden unter allen Teilnehmern ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Um die Zustellung eines Tickets zu ermöglichen, wird eine Postadresse benötigt. Bei dem Empfang ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Besondere Tauffeier am Kaarster See

Feier in Kaarst : Besondere Tauffeier am Kaarster See

Normalerweise sind die Plätze auf der Dachterrasse des Rathauses nur den Sponsoren und Mitgliedern des Initiativkreises bestimmt, doch in diesem Jahr will die Stadt das Erlebnis auch für Bürger möglich machen. Rund 40 bis 50 Personen sind bei dem Feuerwerks-Empfang zugegen, weshalb es für die drei Familien eine besondere Ehre sein wird, sich das Feuerwerk über den Dächern von Kaarst anzuschauen. Das Feuerwerk ist für 23 Uhr geplant – vorher heizt die Band „Bergluft“ die Kaarster und Nicht-Kaarster mit einer Oktoberfestparty auf der Sparkassen-Bühne vor dem Rathaus ein. Am Sonntag ab 19.30 Uhr gibt es an gleicher Stelle den Hauptact des diesjährigen Stadtfestes zu sehen: Kate Ryan tritt mit ihrer Band auf dem Neumarkt auf. Die belgische Sängerin schaffte zwischen 2002 und 2003 den internationalen Durchbruch. Seitdem zählt sie zu den gefragtesten Sängerinnen ihres Heimatlandes. Im vergangenen Jahr war ebenfalls ein Belgier Hauptact: Milow sorgte für tolle Stimmung.