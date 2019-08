Sondermüll in der freien Natur abgeladen : Unbekannte entsorgen Farbe im Vorster Wald

Unbekannte haben in einem Waldstück gebrauchte Farbeimer entsorgt. Nicht der erste Fall einer Umweltvergehens in Kaarst. Foto: Facebook

Kaarst Erneut wurde im Stadtgebiet Sondermüll auf unerlaubte Weise entsorgt. Die Stadt findet dies „traurig“.

Einmal mehr haben Unbekannte in Kaarst ihren Müll in der freien Natur entsorgt. Und zwar nicht irgendeinen Müll, sondern gebrauchte Farbeimer, die eigentlich auf den Sondermüll gehören. Gefunden wurden sie von einer Kaarster Bürgerin bei einem Spaziergang im Vorster Wald. Sie veröffentlichte ein Foto der Farbeimer auf Facebook, und das Echo war eindeutig: So etwas ist eine Schweinerei. „Es ist traurig, dass es in Kaarst Menschen gibt, die meinen, ihren Müll auf Kosten der Allgemeinheit und der Natur entsorgen zu müssen“, sagt Stadtsprecher Peter Böttner zu dem Vorfall. Der Polizei liegt seit dem Wochenende eine Anzeige vor, wie sie unserer Redaktion bestätigt. Mittlerweile wurde der Fall der „illegalen Entsorgung“ aber wieder an die Stadt übergeben. Die muss die Farbe nun für viel Geld entsorgen. „Solche Dinge fallen immer auf die Stadt zurück“, sagt Peter Böttner.