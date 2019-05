Sport in Jüchen : Große und kleine Sportler beim Schloss-Dyck-Lauf

Auch das Gymnasium Jüchen war mit einer großen Abordnung vertreten. Jakob Voigt wurde Erster in seiner Altersklasse.

Mattes Bremke war viel zu erschöpft. So nahm er zunächst gar nicht wahr, wie sehr seine Eltern und Großeltern ihn beklatschten und bejubelten. Denn der Vierjährige hatte gestern zum ersten Mal am Schloss-Dyck-Lauf teilgenommen. Der Jubel der Familie galt aber auch seiner sechsjährigen Schwester Elina, die beim Bambini-Lauf einen dritten Platz in ihrer Altersklasse erreichte. Hinterher konnten Mattes und Elina stolz ihre Urkunden zeigen. Ein solch persönliches Dokument konnte jeder Teilnehmer am Schloss-Dyck-Lauf mit nach Hause nehmen.

Auch wenn die erfolgreiche Teilnahme und das Dabeisein schon alles sind, so gibt es doch auch sportliche Ansprüche bei dem Familienlauf. So wie bei den Zwillingen Simon und David Bongartz, die beim 10-Kilometer-Lauf gewannen; Simon wurde Erster in einer Zeit von 35 Minuten und 25 Sekunden, David lag drei Sekunden dahinter. „Mit unserer Zeit sind wir sehr zufrieden“, sagte Simon. Gemeinsam laufen die beiden Grevenbroicher auch bei anderen Läufen in der Region mit. Das gilt auch für die Jüchenerin Lidia Dobre, die nach zehn Kilometern als erste Frau über die Ziellinie lief. Sie schaffte die Strecke in 42 Minuten und 30 Sekunden. So recht zufrieden war sie damit nicht. „Na ja“, war ihr Kommentar. Sie nehme öfter an solchen Läufen teil, um im Training zu bleiben. Ansonsten sei sie auf Halbmarathon-Strecken unterwegs. Auch das Gymnasium Jüchen war mit einer großen Abordnung dabei. Der 14-jährige Schüler Jakob Voigt kam nach zehn Kilometern als 17. ins Ziel und erreichte damit den ersten Platz in seiner Altersklasse.