Mettmanner Duathlon : ME-Sport nimmt noch Anmeldungen entgegen

Mettmann Der Ausrichter bittet die Anwohner um Verständnis für notwendige Straßensperrungen am 24. April. Die Sportler freuen sich auf einen veränderten Streckenverlauf.

Für die Triathleten im Kreisgebiet ist der Mettmanner Duathlon schon seit vielen Jahren eine Pflichtveranstaltung, um sich auf die bald beginnende Saison vorzubereiten. In den vergangenen beiden Jahren fiel die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie aus. Nun organisiert ME-Sport die 18. Auflage, die am 24. April steigt. Der „Bergische Frühjahrsklassiker“ kombiniert Laufen und Radfahren. Novum ist dabei eine geänderte und an dem Sonntag zwischen 9 und 13 Uhr für den Individualverkehr auf behördliche Anordnung vollständig gesperrte Radstrecke, die zudem Ordner sichern. In dieser Zeit wird es daher zu Verkehrseinschränkungen kommen.