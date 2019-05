Geschichtsverein Jüchen : Aus den Archivförderern wird der Geschichtsverein

Der Vorstand ist gewählt: Dieter Ohlmann bleibt Vorsitzender. Der neue Verein lädt zu einem Vortrag ein.

Aus dem Förderverein für das ehemalige Gemeindearchiv, das jetzt nicht nur den Namen in „Stadtarchiv“ geändert, sondern auch seine Trägerschaft an den Kreis übergeben hat, bildet sich aktuell der Geschichtsverein Jüchen. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ist ein neuer Vorstand bereits gewählt worden. Der Vorstand wurde auf sechs Mitglieder erweitert, wobei nur zwei aus dem „alten“ Förderverein übernommen worden sind. Dazu gehört Dieter Ohlmann, der auch zum Vorsitzenden des neuen Vereins gewählt worden ist.

Und nicht nur der bisherige Mitgliederstamm von 40 Personen sei zum Vereinswechsel bereit: „Wir haben auch schon einige neue Mitglieder gewinnen können. Schließlich wollen wir uns ja mit dem Geschichtsverein auch auf breitere Füße stellen“, sagt Dieter Ohlmann. Neben der Buchübergabe in Bedburdyck gibt es auch bereits einen Vortragsabend, zu dem der neue Geschichtsverein einlädt. So wird am 21. Mai, ab 18 Uhr, in Haus Katz, der Leiter der Ausstellungen auf Schloss Dyck, sprechen. Unter dem Titel „Schloss Dyck - gestern und heute“ referiert er über die 200-jährige Geschichte des englischen Landschaftsparks, der das Schloss umgibt. Außerdem plant der neue Geschichtsverein laut seines Vorsitzenden auch die Fortsetzung der Buchreihe zur Geschichte Jüchens. Jürgen Kiltz habe dazu bereits wieder ein neues, interessantes Thema in Arbeit, kündigt Ohlmann an.