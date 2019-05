St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft feiert : Schützenfestsaison in Garzweiler bei trockenem Wetter eröffnet

Schützenfestsaison in Garzweiler bei trockenem Wetter eröffnet

Das Königspaar Andreas Pfankuch und Brigitte Paulussen führte in Garzweiler die Parade an. Foto: Georg Salzburg(salz)

Garzweiler „An diesem Schützenfestwochenende gibt es nur strahlende Gesichter“, resümierte Geschäftsführer Michael Pfankuch.

Mit guter Laune und zahlreichen Besuchern läutete die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft in Garzweiler die Schützenfestsaison im Stadtgebiet ein. Zwar warfen die Schützen vor allem am Samstag immer mal wieder einen skeptischen Blick zum Himmel, doch konnten sie die Parade mit dem Maiensetzen trockenen Fußes absolvieren.

Am Freitag begann der Feierreigen mit dem stimmungsvollen Ansingen der Kinder der Kita Garzweiler, bevor am Abend zum ersten Mal in diesem Jahr der Umzug durch den Ort stattfand und beim anschließenden Krönungsball Partystimmung im Festzelt herrschte. Dort wurden Andreas Pfankuch und Brigitte Paulußen zum strahlenden Königspaar gekrönt, neues Prinzenpaar sind Marius und Paula Warten.