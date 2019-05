Schützenfest in Garzweiler : Garzweiler eröffnet die Schützenfestsaison in Jüchen

Garzweiler Die Sebastianer laden von Freitag bis Montag nach Garzweiler ein. Paraden, Schwof und die Kirmes erwarten die Besucher.

Traditionell lädt die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Garzweiler jetzt zum ersten Schützenfest in Jüchen ein. Brudermeister Hubert Bierewirtz lädt für den 10. bis 13. Mai nach Garzweiler ein. Am Freitag, singenen die Kinder der Kita Garzweiler ab 10 Uhr die Kirmes an. Ab 19 Uhr folgt der erste Festzug zum Krönungsball im Festzelt, wo Andreas Pfankuch und Brigitte Paulußen zum Königspaar sowie Marius und Paula Warten zum Prinzenpaar gekrönt werden. Es spielt die Band „Soundconvoy“. Am Samstag schießt die Artillerie ab 12 Uhr die Kirmes ein. Um 17.30 Uhr folgt der Festzug mit der ersten Parade. Hierbei errichten Königszug „Waidmannsheil“ und Prinzenzug „Köhm-Schützen“ die Maien. Auf dem Dorfplatz wird der Große Zapfenstreich intoniert. Ab 20 Uhr spielt „just:is“. Am Sonntag geht es für die Schützen schon früh weiter: Um 8.30 Uhr beginnt die Sakramentsprozession zur Marienkapelle, der sich um 9 Uhr das Festhochamt in St. Pankratius anschließt. Um 10 Uhr folgt die Kirchenparade und um 11 Uhr der Frühschoppen mit der Ehrung verdienter Schützen. Höhepunkt ist dann der Festzug ab 16 Uhr mit Parade. Um 19 Uhr spielt dann die Band „Schroeder“ zum Ball der Zugkönige im Festzelt auf. Der Montag wird mit der „Historischen Sitzung“ mit allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern ab 11 Uhr, dem Klompenzug ab 15.30 Uhr und dem Klompenball ab 16 Uhr mit „DJ di Granati“ beschlossen.