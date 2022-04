Sportliche Ratinger : Schüler feiern Erfolg im Bonner Team-Lauf

Ratingen Die Absage des traditionsreichen Bonn-Marathons vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie verbreitete beim laufbegeisterten Team der Liebfrauenschule keinen Frust.

Im Gegenteil: Die unerwartete Leerstelle im Terminkalender war Ansporn für eine attraktive Alternative - die Schul-Team-Challenge am 3. April in Bonn . Bei diesem gruppendynamischen Wettbewerb legen Mannschaften aus fünf Teilnehmern jeweils fünf Kilometer zurück, wobei die individuellen Leistungen zu einem Gesamtergebnis addiert werden.

Angefeuert von der lautstarken Unterstützung der aus Ratingen mitgereisten LFS-Fangemeinde schrammte die Jungen-Mannschaft hauchdünn am Bronzerang vorbei: Nur 13 Sekunden fehlten dem Team zum Sprung auf‘s Treppchen. Besonders beachtlich war die großartige Gesamtzeit von 1:47 Stunde, wenn man berücksichtigt, dass viele der ausdauernden Läufer aus den unteren Jahrgangsstufen der LFS-Talentschmiede stammen: Maximilian Meißner (6b), Leo Herber (6b), Bruno Wagner (7b), Leo Wagner (7b), Jan Hufmüller (8b), Paul Patatzki (8b) und Nico Rogmann (10b) stürmten im Schatten des eindrucksvollen Post-Towers mit Volldampf in Richtung einer verheißungsvollen Zukunft.

„Wir sind froh, durch die aktive Teilnahme am Wettbewerb den Gemeinschaftsgeist unter unseren Schüler gestärkt zu haben. Denn nur mit einem echten Ziel lassen sich solche Leistungen abrufen“, bilanziert der laufbegeisterte LFS-Schulleiter Christoph Jakubowski, der es sich nicht hatte nehmen lassen, das Team persönlich in Bonn zu unterstützen. Ein besonderer Dank der Schule gilt auch den Läufern aus der Jahrgangsstufe 10, die zum letzten Mal für die Liebfrauenschule in Bonn am Start waren: Cosima Gante, Marike Arnolds und Nico Rogmann laufen bald neuen schulischen und sportlichen Zielen entgegen, werden aber in Gedanken sicherlich der Laufsport-Gruppe der LFS Ratingen eng verbunden bleiben.