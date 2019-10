Wohnen in Jüchen : FWG protestiert gegen Neubaugebiet

Die Abholzung des Wäldchens an der Peter-Busch-Straße hat für den Bau von 30 Wohneinheiten begonnen. Erster Spatenstich ist am 8. November. Foto: Gundhild Tillmanns

Hochneukirch Aus Protest gegen das Wohngebiet an der Stelle des Wäldchens an den Bahngleisen hat die FWG-Fraktion der Stadtverwaltung geschlossen die Teilnahme am Spatenstich abgesagt, obwohl die Heimatministerin dabei sein wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns

Am 8. November feiert die Stadt Jüchen den ersten Spatenstich für das Neubaugebiet an der Peter-Busch-Straße in Hochneukirch. Dazu hat der Bürgermeister auch alle Ratsfraktionen eingeladen. Aus Protest gegen das Wohngebiet an der Stelle des Wäldchens an den Bahngleisen hat die FWG-Fraktion der Stadtverwaltung geschlossen die Teilnahme am Spatenstich abgesagt: Und das, obwohl sich sogar die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach, angesagt hat.

Doch die FWG ist verärgert: „Wir werden diese Einladung ignorieren und boykottieren“, sagt Fraktionsvorsitzender Gerolf Hommel. Und das habe er auch bereits der Stadtverwaltung mitgeteilt. Die FWG protestiere gegen die Abholzung der laut Verwaltung wertlosen Bäume und der Zerstörung eines laut eines Gutachtens hochwertigen Naturgebietes. Und es werde auch kein ökologischer Ausgleich für den Wald geschaffen, beklagt Hommel.

Info Bauland an der Schiene wird gefördert Neubaugebiet Peter-Busch-Straße 30 Einfamilien- und Doppelhaushälften auf einem Areal von rund 13.700 Quadratmetern. Förderprogramm Land NRW und Bahn haben das Programm „Schaffung von Bauland an der Schiene“ aufgelegt. Erster Spatenstich Freitag, 8. November, ab 14 Uhr, Ecke Peter-Busch/-Falkensteinstraße.

Diese Argumentation bestätigt und rechtfertigt Stadtsprecher Norbert Wolf auf Redaktionsnachfrage: „Es ist richtig, dass für die entsprechende Bebauungsplanänderung keine Ausgleichsmaßnahme vollzogen wird“, sagt Wolf. Das geltende Planungsrechts sehe ausgleichspflichtige Eingriffe nur dann vor, wenn keine geringfügigen Eingriffe in Natur und Landschaft vorgenommen würden. Im Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan aus dem Jahre 2009 habe das damals geltende Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen gegolten. „Dort war geregelt, dass die Beseitigung von durch Sukzession oder Pflege entstandenen Biotope oder Veränderungen des Landschaftsbildes auf Flächen, die in der Vergangenheit rechtmäßig baulich oder für verkehrliche Zwecke genutzt waren, bei Wiederaufnahme einer neuen Nutzung nicht als Eingriffe gelten“, erinnert Wolf.