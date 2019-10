Schützenverein Jüchen : Das neue Schützen-Paar startet begeistert ins Königsjahr

Jüchen Der Königsehrenabend beim Bürgerschützen-Heimatverein Jüchen wurde mit 1000 Gästen im Festzelt am Haus Katz gefeiert.

Mit dabei war auch der Schützenzug „Fetzige Nüsser“, mit denen der Jüchener Schützenkönig in der Neusser Stadthalle einen schönen Majorsabend verbracht hatte. Zum Gegenbesuch in Jüchen sagte Lindgens so: „Ich glaube, unser Königspaar hat in Neuss einen richtig guten Eindruck hinterlassen.“ Die am Samstag stets strahlende Königin Helga Jagdfeld hatte eigentlich gar nicht Königin werden wollen. Doch inzwischen ist die 54-Jährigen total begeistert: „Es ist einfach alles genial, vor allem, wie die Leute auf uns reagieren, die Herzlichkeit, die uns entgegengebracht wird.“ Und König Hans-Reiner Jagdfeld verriet: „Meine Frau hatte sich zunächst dagegen gesträubt, aber die Zeit war jetzt einfach reif.“ Der 60-Jährige fügte hinzu: „Wir haben bis jetzt schon sehr viele neue Leute kennengelernt.“ Stefan Holzemann und Niklaus Krause von der Marine gaben eine Kostprobe ihres Könnens als Fahnenschwenker.