Wegen Ausgangssperre : Simon Kell (FDP) legt Beschwerde ein

Jüchen Der FDP-Politiker Simon Kell aus Hochneukirch hat mit mehr als 20 anderen Freidemokraten vom linken Niederrhein Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht.

Kell ist stellvertretender FDP-Kreisvorsitzender und FDP-Schatzmeister in Jüchen. Trotz verfassungsrechtlicher Bedenken sei, so die Politiker, das Gesetz beschlossen worden. Hierzu erklären der Prozessbevollmächtigte Michael Terwiesche aus Moers sowie Simon Kell: „Auch für uns Freie Demokraten bleibt es das vordringliche Ziel, eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu verhindern. Die Ausgangssperren verfehlen aber aus unserer Sicht ihre epidemiologische Begründung und sind nicht mit dem Grundgesetz in Einklang zu bringen.“ Wissenschaftliche Stellungnahmen zeigten, „wie gering der Beitrag in einem Gesamtpaket von Maßnahmen ist“.